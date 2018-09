Celebrity doprovodily své malé školáky: Kloubkové, Verešové, Bernatskému a dalším začíná kolotoč školních povinností

Rodiče vedli své ratolesti do lavic. Foto: Super.cz/Instagram V. Bernatského, Instagram A. Verešové, Instagram K. Kloubkové

Dceru Jasmínku poprvé odvedla do školy například Kristina Kloubková (41). „Tak už mám prvňáčka. Přeji všem hezký školní rok a rodičům pevné nervy,“ vzkázala moderátorka.

O vzácný zážitek se podělil také Vojtěch Bernatský (43). Ten vyprovázel dceru Elišku i s jejím mladším bráškou Matyášem, který si ale na první školní den ještě pár let počká. „Snažil jsem se, ale stejně jsem to nevydržel a pobrečel jsem si. Jak moc rychle to letí. Jen to píšu a už mám zase knedlík v krku a vlhký oči. S takovou ji za chvilku povedu k oltáři. Tak hodně štěstí, princezno naše,“ dmul se pýchou moderátor.

Do gala hodila svého syna i Agáta Prachařová (33). „Kryšpín a prvňáček... poslední místo v lavici,“ chlubila se Agáta.

Větší školáky pak dovedla před brány základky například Andrea Verešová (38). „Zdravíme všechny školou povinné! Taky se vám zdá, že ty prázdniny utekly jako voda? Opět nás čekají povinnosti, učení a zodpovědnost. Ale jsme v tom spolu!“ napsala modelka ke společné fotce se synem Danielem (9) a dcerou Vanessou (11). Pozadu ale nezůstala ani Michaela Maurerová (38), jejíž dvojčátka Magdalénka a Pepík (9) nastoupila už do čtvrté třídy. ■