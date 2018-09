VIDEO: Nicki Minaj vypadlo poprsí během koncertu. Podívejte se na její reakci!

Nicki Minaj Profimedia.cz

Může se to stát i těm nejlepším! Obzvláště, pokud na sobě máte titěrný a velmi těsný kostým a vrtíte se na pódiu do rytmu. Raperka Nicki Minaj (35) si nejspíš rozmyslí, jakou velikost kostýmu si příště vezme na vystoupení. Na 2018 Budweiser Made in America Festivalu jí totiž vypadla obě prsa.