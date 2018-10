Věk je pro ni jen číslo. Kráska, která začínala s Herzigovou, Maxovou a Krainovou, se modelingu nevzdává

Martina Šmuková Super.cz

Před rokem se matadorka přehlídkových mol Martina Šmuková (44) zařadila mezi o polovinu mladší kolegyně a předváděla několik kolekcí v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. Letos dorazila historicky první česká vítězka modelingové soutěže Elite Model Look z roku 1992 na akci jako host.

„Až dospěju do dalšího stádia zralosti a bude mi padesát, šedesát, tak mě třeba zase osloví,” smála se někdejší hvězda světa modelingu devadesátých let, která patří do zlaté gardy modelek s Terezou Maxovou, Evou Herzigovou či Simonou Krainovou.

Módní značky stále více využívají ve svých kampaních zralé modelky a důchodový věk modelek prakticky neexistuje. Šmuková se nebrání tomu pracovat i v budoucnu. „Obecně si nechávám v životě dveře otevřené a přijímám výzvy, které se nabízí. Nemám přímo v plánu, že budu za dvacet let předvádět, ale když budu dost zdravá a budu stát na svých vlastních nohou, tak proč ne,” říká Martina. ■