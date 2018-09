První muž latino popu Ricky Martin dorazí poprvé do Prahy. Foto: archiv R. Martina

Ricky, jak se těšíš na návštěvu Prahy?

Upřímně se nemůžu dočkat, že k vám přivezu svou novou show. Je to vůbec poprvé, co budu v Praze vystupovat, a vážně jsem natěšený na 9. září, kdy s vámi budu moct sdílet svou hudbu a kulturu.

Budeš mít možnost se v Česku zdržet déle?

Opravdu bych hrozně rád zůstal na pár dní, ale po svém koncertu budu muset spěchat zpátky do Los Angeles. Mám to štěstí, že jsem nominovaný na ceny Emmy za svou roli v seriálu The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. Budu se muset připravit na tuhle událost, která se koná krátce po vystoupení v Praze.

Navštívil jsi Českou republiku někdy v minulosti soukromě?

Ano, už párkrát jsem u vás byl a pokaždé to bylo skvělé. Je to nádherné místo.

Cestuješ s partnerem Jwanem Yosefem a svými syny?

Moje děti jsou se mnou stále. Vždycky tomu tak bylo od chvíle, co se narodily. Také můj manžel se mnou často cestuje, když je možnost.

Je pro tebe důležité ukázat svým dětem evropskou kulturu?

Naprosto. Přesně takto jsem byl vychovaný i já. Díky tomu, že mi moji rodiče rozšiřovali obzory, je ze mě takový člověk, jakým jsem. Moji synové se mnou cestovali křížem krážem po celém světě už od doby, kdy byli malými dětmi. Měli šanci objevovat rozmanitost kultur na vlastní kůži. Řekl bych, že díky tomu jsou to chápavé, milující a uvědomělé děti už od malička.

Bude pražská show v něčem jiná v porovnání s ostatními koncerty z turné?

Jedná se o speciální show, která byla vytvořena speciálně pro mé evropské turné. Přišli jsme s novými prvky, choreografií, kostýmy a já budu vystupovat v angličtině a španělštině. Budu zpívat po celých devadesát minut svého vystoupení. Adrenalin vystoupá na tu nejvyšší míru, to vám slibuji.

Jak hodláš odpočívat po náročném turné?

Odpočinek? Tak o tom se mi může jen zdát. Budu se muset vrhnout na práci na svém novém albu a dalších projektech. Čas na skutečnou dovolenou si najdu nejspíš až na konci tohoto roku.

Jaké projekty tě v blízké budoucnosti čekají?

Poté, co jsem se poslední dva roky ponořil do práce ve své rezidenci v Las Vegas a do role v seriálu Ryana Murphyho, bych se chtěl soustředit na práci na svém novém albu a přípravě na další turné. ■