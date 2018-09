Šťastné období po svatbě s Plíškovou vystřídal smutek: Otec Michala Hrdličky podlehl rakovině

Michal Hrdlička Herminapress

Je to měsíc a půl, co si Michal Hrdlička (29) a Karolína Plíšková (26) v objetí a s úsměvem na rtech užili pohádkovou svatbu. Moderátora, který je v současné době se svou ženou na US Open, kde sportovkyni čeká zápas proti Sereně Williams, nyní zasáhla smutná zpráva. Michalův otec zemřel.