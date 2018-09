Čert Uriáš dře na tréninku StarDance jako kůň: Podívejte se, jak idol žen tančí i přes bolavé rameno a kyčel

Herec Jiří Dvořák už pilně trénuje na letošní StarDance. Super.cz

„Jeden z důvodů je, že na starý kolena se ještě trochu hýbnu a že mě to donutí se hýbat. A také je StarDance noblesní pořad a vždy je tady výborná parta lidí, a doufal jsem, že poznám nové lidi, což se povedlo a pak mě také hrozně ukecávala moje dcera,“ svěřil herec, kterého byla dcera Anička, již má s kolegyní, herečkou Bárou Munzarovou (46), na zkoušce už podpořit.

Zatímco Dvořák svoje výkony na tanečním parketu příliš kladně nehodnotí, jeho partnerka Lenka Návorková na něho pěje jen samou chválu. „Jelikož chodil do tanečních, tak základy měl. Má strašně dobré cítění hudby a dobrou koordinaci, je skvělý,“ prozradila nám k překvapení Dvořáka tanečnice. Jak sám herec přiznává, každodenní hodiny na parketu mu dávají pořádně zabrat.

„Je to fyzický zápřah. Člověk postupně zjišťuje, co v těle nefunguje a co je rozbité. Takže už jsem byl dvakrát u pana profesora Koláře. Přirovnávám to k tomu, když dáte ojeté auto na závodní okruh a zjišťujete, co všechno na tom autě nefunguje,“ prozradil se smíchem Dvořák, kterého prý trápí kyčel a levé rameno, proto také po náročném trénování musel vyhledat předního českého fyzioterapeuta.

Při přípravě nesténá ale pouze on. Nepříjemné zranění už si stihla přivodit i Lenka. „Aby to nevypadalo, že mě Jirka mlátí nebo shazuje na zem. Byla to nešťastná náhoda při natáčení znělky, kdy mi točka podrazila nohy, takže jsem letěla na bradu. Šití tam je, zítra už tam stehy nebudou,“ dodala Lenka, která ani přes své zranění herci trénink neodpustila. ■