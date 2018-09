Strčila by do kapsy i vévodkyni Kate: Mrkněte, jak Míša Tomešová dovádí na jevišti už 14 dní po porodu!

Míša se vrátila na prkna krátce po narození syna. Super.cz

„Dnes je to přesně 15 dní. Musím se přiznat, že jsem teď měla porod opravdu za odměnu. I to miminko je za odměnu. Byla jsem připravená na to, že to bude velký nářez, protože mám doma rok a půl starého Kristiána a teď ještě Jonáška. Ale je ohromně hodné miminko a dovoluje mi spát. Takže mám spoustu energie,“ svěřila se nám Míša, která oproti několikahodinovému porodu prvního syna, přivedla toho druhého na svět za necelé dvě hodiny.

„Ale neznamená to, že sem tady pořád. Byla jsem tady zatím dvakrát. Vždycky na dvě hodiny, abych to krásně skloubila s kojením. Ale jsem matka na plný úvazek. Jonášek tady krouží pořád kolem divadla, právě kdyby dostal hlad. Jinak nám hodně pomáhají babičky,“ svěřila Míša, která se od 18. ledna příštího roku představí v novém muzikálu. Na dvě předpremiéry, které budou již tento víkend, se na jeviště zatím neodváží a s radostí je přenechala kolegyním.

Muzikálová zpěvačka se i tak na tiskovém dni předvedla ve skvělé náladě a formě. A to, že ještě před pár dny měla pod bílou halenkou malého Jonáše, by na ní nikdo nepoznal. A jak sama přiznala, několikadenní Jonáš už poznal, co jsou to světla reflektorů. „Měla jsem ho tady na zkoušce a je pravda, že ji celou prospinkal, asi si pamatoval ty písničky, když byl ještě v bříšku, takže byl naprosto v klidu,“ dodala šťastná Míša. ■