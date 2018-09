Není škoda, že se skrývá za violoncello? Krásná hudebnice s přehledem obstála v sexy prádle vedle o 10 let mladších modelek

Během hraní krásnou violoncellistku takto odhalenou neuvidíme. Super.cz

Během právě probíhající zářijové edice Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku takřka neslezla z mola. My jsme ji zastihli na prezentaci kolekce Terezy Vu, pro kterou předváděla spodní prádlo. „Je to poprvé a pravděpodobně i naposled, co předvádím prádlo,” smála se po přehlídce éterická blondýna, pro kterou je modeling splněním dětského snu a zábavou.

V konkurenci mladších kolegyň cellistka naprosto obstála. „Na to, že jsem asi o deset let starší než všechny ostatní, jsem spokojená,” smála se. Ve snovém spodním prádle se Terezie cítila velmi dobře. „V běžném životě se oblékám velmi střídmě a civilně a baví mě vybírat si prádlo. Cítila jsem se báječně,” dodala Terezie. ■