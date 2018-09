Na kole je to někdy o ústa. Ilustrační foto Profimedia.cz

S kolem se dá dělat spousta triků, muž na videu ale nepatří k profíkům, kteří si to mohou dovolit. Když zkoušel jízdu na bicyklu "naopak", zády k řídítkům, chvilku to sice vypadalo, že má vše pod kontrolou, ale jen do té doby, než přes ně přeletěl a skončil tvrdě na zemi. Ponaučení to snad bylo nejen pro něj, ale i pro dítko, před kterým se předváděl.