Co je to za příšernou ošklivku? Laďka Něrgešová si zahrála v seriálu a má pořádnou ránu!

Laďka Něrgešová Foto: archiv FTV Prima

Laďka ztvárnila ezoterickou koučku, která svým zjevem i chováním vyvolává hodně rozporuplné reakce. „Jediné, co mi maskérky udělaly, když jsem přišla z postele rozcuchaná, bylo, že mi nalepily srostlé obočí. Jinak jsem šla na plac, jak jsem ráno vstala,“ smála se Něrgešová.

Do soutěže miss by se takto herečka rozhodně nedostala. „Z produkce mi zavolali, zda bych nechtěla točit nový seriál, že by mě tam rádi obsadili s Liborem Boučkem. Prý by to byly jen dva tři obrazy z prostředí rádia.“

Nad takovou nabídkou moderátorka zajásala, v rádiu přece jen začínala. „Pak mi přišel scénář, a to jsem se lehce poprvé zakuckala. Pak jsem přišla na plac, a málem se udusila,“ líčila se smíchem moderátorka, která vypadala opravdu vtipně.

A stejně tak moderátor Libor Bouček (37), který si Krejzovými odbyl hereckou seriálovou premiéru. S přitroublým úsměvem nastoupil před kameru a bylo vymalováno. „Je to dement, kterého nenávidíš. Myslím si, že by to nikdo jiný hrát nechtěl, no hrát… Ztvárnit. Tak jsem se toho zhostil. Muže, který během několika vteřin dokáže vytvořit nenávist, to myslím, že zvládnu,“ říkal před první klapkou moderátor, který se mimo jiné objevuje jako moderátor nové soutěže 1 proti všem.

Ze svého seriálového debutu byl Libor natolik nadšený, že se mu to herectví na pár chvil přejedlo. „Myslím si, že vzhledem k mým schopnostem je to i naposledy,“ uzavřel realisticky svůj herecký výkon Bouček. ■