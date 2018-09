Líbí se vám vousatý Roman Šebrle? Tak si ho pozorně prohlédněte, brzy se prý zase oholí!

Vousatý Roman Šebrle při natáčení televizní znělky Foto: archiv FTV Prima

„Opravdu je strašný nezvyk pracovat v noci a mimo to já jsem se před natáčením vrátila z dovolené, vstávala jsem v půl páté našeho času, takže já dneska nebudu spát čtyřiadvacet hodin, ale to ještě nějak dávám a melu z posledního,“ prozradila Perkausová.

Jenže dovolená blonďaté krásky pěkně zavařila i maskérkám. Ne, že neměly vhodný make-up na její sexy čokoládové opálení, ale moderátorka se začala svlékat z kůže. „Dneska mám patku, což u mě není obvyklé. Mám to z toho důvodu, že jak jsem přijela z dovolené, tak se loupu a mám tady takový bílý flíček, což nevypadá lichotivě, proto mi dali patku, aby to schovali, a doufám, že to v těch znělkách nebylo vidět,“ smála se Perkausová.

V podzimních znělkách premiérově uvidíte Romana Šebrleho se zarostlou tváří. Už nějaký čas se neholí, ale důvod zatím nechce prozradit. Že by se tak líbil manželce? To asi ne, protože ho prý s vousy moc dlouho neuvidíme.

„Ono je to na jednu speciální akci. Pak už se těším, až budu oholen, jednak je to nezvyk, a jednak mně ty vousy vadí, takže já mam radši, když jsem hladce oholen. Reakce jsou na to smíšený, někomu se to líbí, někomu ne, takže klasika,“ míní Roman. A co mu podle vás sluší víc? Hlasujte v anketě pod článkem. ■