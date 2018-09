Takhle překvapil režisér hvězdu Padesáti odstínů při focení: Proč nedokázal udržet ruce v klidu?

Dakota Johnson Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Podle deníku The Sun se Luca snažil pouze zakrýt hereččino poprsí, které se dralo ven z šatů. Na fotkách to však vypadalo, jako kdyby překvapenou herečku sám osahával. Po nedávné kampani Me Too, které se účastnily především herečky a ženy po celém světě, není divu, že fotografie upoutaly tolik pozornosti.

Johnson, která se v minulosti svěřila, že kvůli Padesáti odstínům musela tvrdě pracovat na své postavě, nyní popsala, že to nebylo nic v porovnání se zmiňovaným snímkem Suspiria. Nová verze hororu ze 70. let je totiž založena na tanci. Děj se odehrává v berlínské taneční škole a hlavní postava, kterou ztvárnila Johnson, je posedlá démonickými silami.

„Cvičila jsem půl roku před tím, než se vůbec začalo natáčet. Ve Vancouveru jsme natáčeli třetí část Odstínů a já chodila cvičit s trenérem každý den před prací nebo po práci,“ popsala náročnost svého programu pro Reuters. ■