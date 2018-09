Kristina Kloubková vedla dceru poprvé do školy: Jasmínka bude chodit do „normální“, výběrové moderátorka zavrhla

Malá Jasmínka se sice na fotce tváří vesele, ale školu zatím prý vidí černě. Foto: Vadim Kramer

Je tady první školní den. Školní brašničky, kornouty s pamlsky pro děti i kytička pro paní učitelku, a jde se. Tak to dnes vypadalo všude, kde šli prvňáčci do školy. Nejinak tomu dnes bylo u moderátorky Kristiny Kloubkové a její dcery. Malá Jasmínka se však na rozdíl od mnoha natěšených prvňáčků do školy nehrnula , jak svěřila její maminka Kristina Kloubková (41) už před pár dny. Nic se nezměnilo.

„Povídala si s dětmi na hřišti, to už jsou zkušení školáci, a ty ji vystrašily, že škola je hrozná, že na ni čekají jen domácí úkoly a nuda. Teď už to bude na paní učitelce, aby Jasmínku na školu i učení naladila,“ vysvětlila. „To se prolomí. Bude tam mít i kamarády ze školky, paní učitelka je moc sympatická a je v mém věku, což je taky sympatické. Vypadá trochu přísně, ale spravedlivě, tak věřím, že je to jen otázka pár dní, kdy si Jasmínka školu zamiluje jako ostatní prvňáčci,“ doufá moderátorka.

Jasmína bude chodit do klasické státní spádové školy. „O jiné jsem ani neuvažovala. Jsem ráda, že bude chodit mezi děti z okolí, chci, aby měla normální dětství, jako jsem měla já. Je fajn mít kamarádky z vedlejších baráků, potkávat se s nimi i na hřišti, nejen ve škole. Což u těch soukromých či výběrových škol není, většinou se tam rodiče sjíždějí z větší dálky, a tak děti nemají tolik vazeb mimo školu. Jasmínka je tak trochu venkovské dítko a já jsem za to šťastná. Když je venku, poznáte to. Vrací se celá špinavá od hlavy k patě. Sundá si boty a jde celá do vany, oblečení do pračky. Když není celá od bahna, je něco špatně,“ dodala.

Na svůj první školní den se Jasmína oblékla sama. „Od malička je zdobivá. Ráda si vybírá oblečení i boty, ladí si to s korálky. Když jí vyberu něco já, většinou se jí to nelíbí, má výhrady k některým mým barevným kombinacím. Dnes se Jasmínka taky nastylovala sama. V módě radí i mně. Třeba dnešní boty mi k šatům vybrala ona,“ pochlubila se šikovnou holčičkou.

Co by jednou Jasmína chtěla dělat? Ještě neví. „Nyní chce být cvičitelka jógy, ale ještě nemá za sebou ani jednu lekci. Uvidíme, kam ji škola nasměruje. Vždy se pro něco nadchne. Třeba s angličtinou přišla sama. Chtěla rozumět Harrymu Potterovi,“ uzavřela Kloubková. ■