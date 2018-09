Ester Ledecká zvládá úplně všechno: Podívejte se na její divoký taneček s Richardem Genzerem

Ester Ledecká tančila v Partičce. Video: archiv FTV Prima

Dvojnásobná zlatá olympijská medailistka Ester Ledecká to pořádně rozjela v zábavní show Partička.

V populárním pořadu rozvlnila své boky a předvedla divoký taneček. V tandemu s Richardem Genzerem (51) to byla opravdu velká podívaná, jak se sami můžete přesvědčit ve video ukázce. Na co Ester sáhne, to jí zkrátka jde.

Není divu, že válí na lyžích i na snowboardu. Možná kdyby se přihlásila do taneční soutěže, vyhrála by i tu. Zatím si ale s humorem sobě vlastním zalaškovala s kluky z Partičky. Diváci ji na televizních obrazovkách uvidí ve čtvrtek. ■