Velký den: Sandra Nováková odvedla syna poprvé do školky

Sandra Nováková s Vojtěchem Moravcem odvedli syna do školky. Foto: Super.cz/Instagram S. Novákové

Je to sotva měsíc, co hvězda Modrého kódu Sandra Nováková (36) hledala maminku, které by darovala svůj kočárek, a už synka vedla do školky. A byla z toho nervóznější než malý Mikuláš.