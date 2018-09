Populární český youtuber končí kariéru. Tvoření už ho nenaplňuje

Jirka Král končí. Foto: Instagram J. Krále

O víkendu odvysílal svůj poslední příspěvek s názvem Byl jsem youtuber. „Nejde to dělat do čtyřiceti, nejde se fotit s fanoušky, jsou pořád mladší a mladší. A teď jsou dvě možnosti. Buď bych si musel vybrat, že úplně změním obsah a začnu tvořit pro starší cílovku, anebo bych si musel vybrat, že budu tvořit pro tu mladší. A upřímně? Už mě to tvoření ani nenaplňuje,“ nechal se v posledním videu slyšet Jirka Král, který prý zůstane aktivní aspoň na Instagramu.

Král prý přestává v nejlepším. „Budu mít super vzpomínky a nebudu to mít zkažené tím, že se tam může objevit něco negativního, a že mě to přestane bavit,“ dodal Král, který neupřesnil, zda chystá nějaké nové aktivity. Fanoušci si tak musí ještě počkat. ■