Jasmina Alagič konečně promluvila o těhotenství: Čeká dítě s Rytmusem?

Jasmina a Rytmus spolu mají velké plány. Foto: Instagram J. Alagič

To teď Jasmina popřela, zároveň ale prozradila, že se společnému potomkovi v nejbližší době rozhodně nebrání. „Ano, cítím se být zralá stát se mámou. Bylo by to super,“ svěřila se Alagič slovenskému deníku Nový čas.

Moderátorka také uvedla, že s Rytmusem už několik měsíců žijí pod jednou střechou, společné dítě nebo dokonce svatba by tak byly jen přirozeným vývojem jejich silného pouta. „Momentálně to cítíme tak, že bychom chtěli být spolu navždy, takže uvidíme, co život přinese,“ odpověděla sympatická brunetka na otázku, zda s Rytmusem plánují veselku. ■