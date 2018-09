Jako malá mořská víla: Bývalá misska předvedla své hříšné tělo v moři

Kristýna vypadá božsky. Foto: instagram K.Kubíčkové

Už jí chybí jen ploutev. To napadne snad každého při pohledu na snímek sexy Kristýny Kubíčkové (21), jež se nechává omývat mořem. Česká Miss Earth 2016 ani dva roky po získání korunky krásy ve své snaze o udržení dokonalé figury nepolevila.



Krásná blondýnka se chlubí fantastickou postavou, což také na fotkách, které vznikly v Chorvatsku, dokazuje. Skotačit ve vlnách by s ní chtěl rozhodně nejeden fanoušek. Ti, kdo by chtěli drobnou blondýnku vzít na další dovolenou, ale mají smůlu.



Kristýna je zamilovaná. Již pár měsíců tvoří pár s muzikálovým zpěvákem a hvězdou Tváře Vojtou Drahokoupilem (23). Nutno podotknout, že tuhle svůdnou mořskou vílu, by si měl Vojta rozhodně pořádně střežit. ■