Pravda o rozvodové bitvě Lucie Vondráčkové: Máme důkaz, že jí hokejista Plekanec nabídl tuhle směšnou částku!

Vondráčková a Plekanec se po sedmi letech rozvádí.

Žádných třicet miliónů v rámci dohody. Spekulace o tom, že hokejista Tomáš Plekanec (35) nabídl Lucii Vondráčkové (38) byt za 25 miliónů a pět miliónů k tomu, nejsou zřejmě pravdivé. Byt jí sice sportovec nabídl, o pěti miliónech by si ale podle všeho mohla nechat jen zdát.

Hokejista hrající v NHL za klub Montreal Canadiens, který si jen za posledních sedm let manželství přišel na více než 700 miliónů korun, nabídl Lucii doslova směšné alimenty. Není divu, že se Vondráčková rozhodla rozvádět v Kanadě. Plekancova nabídka je při jeho příjmech doslova směšná.

Redakce Super.cz dostala k dispozici návrh, který byl zpěvačce doručen právními zástupci Plekance. A nabídka hokejisty? Mimosoudně byt v Praze a alimenty 25 tisíc korun na obě děti.

Kontaktovali jsme Lucii, aby se nám k této nabídce, kterou od právních zástupců dostala, vyjádřila."Nechci to vůbec komentovat, promiňte," napsala Super.cz z Kanady Vondráčková. A my ji zcela chápeme. K takové nabídce by se nechtěl vyjádřit naprosto nikdo. ■