Tomu se říká luxus! Nejkrásnější dívky Česka už si létají soukromým tryskáčem na závody Formule 1

Vítězky České Miss na Formuli 1 Foto: archiv České Miss

Vítězky České Miss zažily jeden z největších zážitků v životě. Podívaly se na závody Formule 1 v Italské Monze, kde měly vstup do závodních stájí a mohly se tak vyfotit či si popovídat s největšími hvězdami tohoto sportu. A to není všechno. Do Itálie, kde si užily tři dny, je dopravilo soukromé osmimístné letadlo.

"Už to byl zážitek. Nikdy jsem nesnila o tom, že poletím soukromým letadlem," řekla úřadující Česká Miss Lea Šteflíčková (20). "Bylo to neuvěřitelný, naprosto úžasný. Dostaly jsme se na místa, na která se normální člověk nikdy nedostane. Měly jsme možnost se podívat do stájí, zkoušely jsme si různé testy, které podstupují závodníci. Máme spoustu fotek s hvězdami F1. Na tenhle zážitek budu vzpomínat do konce života," dodala.

"Nejvíc pro mě bylo vidět startovat Formuli 1 přímo ze stáje," říká, Česká Miss Earth 2018 Tereza Křivánková (24), třetí nejkrásnější Češka letošního roku.

Druhá nejkrásnější Češka Jana Šišková (23) o zážitek málem přišla. Byla pracovně měsíc v portugalském Portu, kde získala kontrakt jako modelka. Nakonec do Itálie přiletěla na jeden den, přímo na samotný závod Formule 1. "Jsem moc ráda, že mi to vyšlo a mohla jsem si užít finále F1. Nevím, z čeho jsem nadšenější, jestli z formule, nebo z toho letu soukromým letadlem. Díky České Miss a Charouz Racing teamu jsme měly možnost nahlédnout do zákulisí. A to se vám jen tak opravdu nepovede," dodala s úsměvem Šišková. ■