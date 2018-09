Příbuzný Vondráčkové promluvil! Lucie a zlatokopka? Budete se divit, co před ní Plekanec tajil

Lucie se rozvádí s hokejistou Tomášem Plekancem Herminapress

Kamarád a také vzdálený příbuzný zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové (38) promluvil. Brání ji proti tvrzením, že je zlatokopka, která se odletěla rozvádět do Kanady jen proto, aby svého stále ještě manžela, hokejistu Tomáše Plektance (35) oškubala. Ve hře je 400 miliónů korun. Lucie by si v případě, že nebude v Montrealu platit předmanželská smlouva, což se předpokládá, mohla pomýšlet na polovinu.

Podnikatel František Vondráček, který s Lucií spolupracoval na filmu Hotel Limbo, nyní promluvil. A tato slova se Plekancovi jistě líbit nebudou. Ukazují spíše na to, že je to škrt, který se nerad o své peníze dělí, a to i s matkou svých dětí.

„Za sedm let manželství si Lucie nekoupila skoro nic. Mohla, ale nekoupila. Prostě proto, že byla vždycky skromná. Když si vzala jednou z bankomatu o 1000 dolarů víc, na běžné potřeby, tak bylo hodně zle,“ napsal na sociální síť Vondráček.

„Za týden utratila jen tolik dolarů, které byly nutné, aby z toho uživila sebe a děti. Pokud jí nabídl byt, ve kterém bydlí ona a jeho děti, tak to by snad měl každý otec. Teď jí pronajmul byt, a to do 1. listopadu, pak má jet do Čech a přitom tam má práci. Jaké to je, si můžete domyslet,“ prozrazuje podnikatel.

„Za celé manželství se nedozvěděla ani to, kolik bere a ani to, kde jsou jaké nemovitosti nebo peníze na kontech. Je velice skromná a milá. Zlatokopka rozhodně není, teď se teprve možná dozví, kolik a kde jsou nějaké peníze,“ říká rázně Vondráček, který je s Luckou vzdálený příbuzný. ■