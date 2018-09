Zahájení týdne módy: Moderátorka Primy ukázala těhotenské bříško a Langmannová vytasila napěchovaný dekolt

Co měly hvězdy na zahájení týdne módy? Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Právě probíhající Mercedes-Benz Prague Fashion Week se co se týče výběru vhodného outfitu vymyká běžným společenským akcím. Během svátku módy je dovoleno se odvázat!

Z toho důvodu například i Andrea Verešová (38) nesáhla po pro ni typických přiléhavých koktejlkách, ale zvolila áčkově střižené šaty v dlouhé délce od Michala Marka, ve kterých i tak všem vyrazila dech.

Herečka Anna Kameníková (24), známá pod svým dívčím příjmením Linhartová, zase vsadila na pohodlnost a sáhla po semišovém topu v neonové růžové. Ten večer se navíc zcela vzdala líčení a volila přirozenost.

Dcera Jitky Asterové (58) byla ale jedna z mála, která se odvážila jít do barev. Na zahájení týdne módy u většiny návštěvníků vítězila černá, a to i u těhotné reportérky Lucie Špakové, nebo Elišky Kaplicky Fuchsové (40), kde by se mělo s černou spíše šetřit.

Největším dekoltem však zaujala modelka Renata Langmannová (32). Ač v černé barvě, tak přesně věděla jaké proporce dát na odiv.

