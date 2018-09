Manželovi, který ji na dlouhé roky připravil o syna, už odpustila: Zapomenout ale Pavlína Němcová nedokáže

Pavlína Němcová odpustila exmanželovi. Super.cz

Modelku a herečku Pavlínu Němcovou (46) doprovázel na finále modelingové soutěže, jíž kdysi byla sama ambasadorkou, její dospělý syn Alain. Kvůli soudům s exmanželem ho dlouhé roky nemohla vychovávat. Nyní ale se svým bývalým mužem vychází dobře, i když na tohle těžké životní období nikdy nezapomene. To jsme také vedle modelingu při našem rozhovoru probrali.

Dívky, které jsme v rámci finále Schwarzkopf Elite Model Look viděli, by už mohly dávno být Pavlíninými dcerami. O své potomky ale podle modelky rodiče strach mít nemusejí. "Všem dívkám přeju, aby měly nohy pevně na zemi, aby se v tom velkém světě neztratily. Nástrah jsou samozřejmě spousty, ale myslím, že jsou vybrány ty, které mají už velikou osobnost," míní.

"Jsou sice velice mladé, ale věřím, že se ani jedna z nich neztratí. Ve vrcholovém profesionálním modelingu se nám ty nástrahy, o kterých mnohdy slyšíme, vyhýbají obloukem. Jsme v dobrých rukou dobrých agentur, a tahle je ta nejlepší," dodala Pavlína. Sama se ovšem velmi brzy vdala a měla dítě, a brzy se zase rozvedla a manžel ji skoro připravil o syna, rozhodně tedy o jeho dětství.

"To ovšem bylo moje rozhodnutí. Šla jsem touhle cestou, protože jsem to tak chtěla. A nelituju toho. Mám krásného dospělého syna, na kterého jsem moc pyšná. S bývalým manželem už spolu vycházíme úžasně, máme opravdu skvělý vztah a budeme mít navždy," svěřila nám. Trápení, které kvůli němu prožívala, exmanželovi odpustila. "Není to zapomenuto, ale odpuštěno ano," uzavřela. ■