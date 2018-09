Iva Pazderková ušetří za šperky: Místo náhrdelníku má v dekoltu tetování!

Iva Pazderková má v dekoltu vytetovaný křížek. Super.cz

Komplexy z toho, že se na pódiu v rámci slavnostního večera Schwarzkopf Elite Model Look procházely krásné mladé štíhlé modelky, Iva nemá. "Strašně ráda bych taky takhle vypadala, ale nevypadám," smála se Pazderková a vyjmenovala nám, co by všechno musela dělat, aby byla jako holky. Ovšem radši se věnuje své profesi. "Myslím, že důležité je, aby se člověk o sebe staral tak, aby byl zdráv," míní.

V rámci outfitu, který do Španělského sálu Pražského hradu vynesla, jsme si povšimli absence šperků. Místo toho Ivu v dekoltu zdobí vytetovaný křížek. "Mám ho od šestnácti let. Měla jsem moc dobře rozmyšleno, co si nechám vytetovat, a jsem s tím stále spokojená. Jen to chce obnovit, protože už ztrácí barvu. A co je důležité, tímto apeluji na všechny, že pokud chcete tetování, tak by pro vás mělo mít ještě jiný význam než dekorativní," uzavřela Pazderková. ■