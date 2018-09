Švantnerová dře jako nikdy a je to vidět. Má nohy jako gazela a pekáč buchet na břiše

Nikol Švantnerová Super.cz

Modelka Nikol Švantnerová (25) se poslední měsíce zbláznila do cvičení a stala se z toho pro ni droga. Není den, aby nevyrazila do posilovny nebo nešla běhat deset kilometrů do pražské Troji. A i po běhu si doma dává ještě půl hodiny posilování. A na její postavě je dřina zatraceně znát.