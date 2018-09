Tahle fotka ze špitálu by vyděsila kdekoho: Pavel Liška poslal snímek z nemocnice, co se mu stalo?

Herec se vyfotil na nemocničním lůžku Foto: instagram P.Lišky

„Jsem nějak nesvůj z naší premiéry Vandráků, která je už v pondělí a vyskočil mi trochu tlak, měl jsem 183/112, což se jim nedálo, tak si mě tam nechali,“ svěřil se nám Pavel, který musel strávit noc na kapačkách. V sobotu v dopoledních hodinách ho ale z nemocnice pustili a už odpočívá v klidu doma.

„Je pravda, že jsem z toho trochu nervózní. Honza mě ale trošku uklidnil, říkal, že už to je natočený, že už nebudu muset nic říkat, že se to jen prostě ve tři čtvrtě na devět pustí a je to. Tak jsem už klidnější,“ dodal vtipně Pavel. Pořad Vandráci, který s kolegou Janem Révaiem (44) natáčel během tříměsíční cesty po Střední Americe, startuje na obrazovkách Primy Cool už 3. září. ■