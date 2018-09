Fanynky u obrazovek musely šílet: Jan Révai odhodil v Tváři stud a šel téměř do naha!

Herec a tanečník to na pódiu opravdu rozjel Foto: archiv TV Nova

„Tak už vím, komu budu fandit. Právě sem si vybrala favorita,“ okomentovala jeho vystoupení jedna z fanynek. „Pohled na něj byl moc hezký,“ přidala se na sociální síti další. Revái v prvním kole dostal písničku od Robbieho Williamse (44) Rock DJ, v jejímž videoklipu jde britský zpěvák se svlékáním až na kost.

Jeho vystoupení se snažil Révai, co nejvěrněji napodobit a co se týče tance, tak se mu to rozhodně povedlo. Řada diváků sice komentovala, že pěvecky to Robbie prostě nebyl, k jeho vymakané figuře, kterou se pochlubil, ale nikdo neměl výhrady.

Po tílku a riflích herec dokonce šokoval porotu tím, že si na závěr vystoupení strhnul i spodní prádlo. To přistálo v rukách jediné porotkyně, kterou byla dvojnásobná zlaté olympionička Ester Ledecká. Není tedy divu, že si od ní, za svoje vystoupení vysloužil osm bodů. ■