Za chvíli ji přeroste: Dcera Jitky Schneiderové už chodí do společnosti v maminčiných botách

Jitka Schneiderová vyrazila na zahájení fashion weeku s dcerou. Super.cz

„Já budu letos na fashion weeku velice málo, protože letos jsou moje pracovní povinnosti opravdu extrémní,” posteskla si herečka.

Na zahajovací koktejl do Clam-Gallasova paláce doprovodila Schneiderovou její dcera Sofie Anna (11). Nebylo to poprvé, co se matka s dcerou zúčastnily společně akce pořádané v rámci pražského týdne módy. Ptali jsme se Jitky, jak vnímá její jedenáctileté dítě módu. „Když se oblékáme na nějakou speciální příležitost, tak se mě ptá, co na sebe. Jestli se mi to líbí. Je to ale normální slečna, která nosí běžné věci. Má oblečení z řetězců a tíhne k praktičnosti,” říká.

Půvabná Sofie, kterou má známá herečka se svým kolegou Davidem Švehlíkem, občas přepadně maminčin šatník, respektive botník. „Bohužel si půjčuje boty,” rozesmála se Jitka a jedním dechem dodala: „Máme takovou dohodu, že se na lepší kousky vždy zeptá.” Jitka Schneiderová má ale naději, že její dcera poroste a brzo jí budou její boty malé. ■