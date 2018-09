To je rychlost: Někdejší Jágrova schovanka Kovandová už bydlí u hvězdy Komety Brno. A to spolu randí pár týdnů!

Lucie Kovandová Super.cz

Česká Miss World 2013 Lucie Kovandová (24) je zamilovaná do extraligového hokejisty Petra Holíka, hvězdy vítěze poháru Komety Brno. A že jde o vážný vztah, ukazuje i to, že ačkoli spolu randí teprve několik týdnů, už žijí ve společné domácnosti.

"Jsme spolu každý den a bydlíme spolu. Proběhlo to rychle. Oba už máme věk a víme, jestli spolu chceme být, nebo ne. Tím, že jsem bydlela u rodičů, jsem se postupně nastěhovala," prozradila Lucie Super.cz. "Myslím, že není na co čekat. Kdybychom spolu randili, tak zjistíme až třeba za rok, že to neklape, takhle to zjistíme hned. Zatím je všechno v pohodě," je ráda.

Pár se už baví i o svatbě a dětech. "Vždycky jsem říkala, že chci být mladá maminka. Nechci mít první dítě až ve třiceti. O budoucnosti se normálně bavíme, není to určitě zakázané téma," říká Kovandová.

Za sebou už mají i první společnou dovolenou. "Přežili jsme to zdárně, jsme stále spolu, dovolená se vyvedla. Žádné cestování, jen jsme leželi u moře. Teď už se chladím na stadiónu," dodala modelka, jejíž jméno bylo svého času hojně skloňováno v souvislosti s Jaromírem Jágrem. ■