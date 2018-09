Vdávala se těhotná! Nádherná modelka čeká miminko s exmanželem missky Minářové

Michaela Leitnerová čeká miminko Super.cz

I když bylo miminko plánované, že to půjde takhle rychle, netušili. "Tajně jsme to připravovali. Novinkou to bylo i pro všechny svatebčany. Tušila jsem, že to takhle může dopadnout," řekla Super.cz Michaela.

"Nakonec to dopadlo skvěle, bavila jsem se i bez alkoholu. Miminko dostalo asi zabrat, protože jsem hodně tančila a skákala," usmívá se modelka a blogerka. Nyní je ve 4. měsíci těhotenství. "Za tři týdny budu za půlkou. Utíká to rychle. Neměla jsem žádné nevolnosti, komplikace. Všechno je v pořádku," dodala s tím, že zatím pohlaví miminka netuší. ■