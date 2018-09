Oslavy 1.narozenin se dcera Sereny Williams nedočká: Tenisová královna jí to nedovolí! Je členkou Svědků Jehovových

„Olympia nebude oslavovat narozeniny. Jsme Svědci Jehovovi a my to neděláme,“ vysvětlila v rozhovoru Serena Williams. „Být svědkem Jehovovým je pro mě důležité. Myslím, že pokud nevěříte v Boha, je těžké žít život, protože základ života pochází od Boha. Bez něj bych tu teď nebyla,“ dodala.

V náboženské organizaci je také její matka, babička, děda i sestra Sereny, také tenistka. Jako Svědci Jehovovi neslaví žádné svátky včetně Vánoc a Velikonoc. To by se ještě dalo přežít, horší by to bylo, kdyby malá dcerka vážně onemocněla. Svědci Jehovovi nesmí přijímat krevní transfúzi. Serena by tak vážně ohrozila zdraví dcerky.