Měsíčně sní víc jak 15 kilo masa! Muzikálový zpěvák prozradil tajemství svého svalnatého těla

To znamená, že měsíčně sní víc jak 15 kilo masa. A to rozhodně není levná záležitost. Nebo ano? "Když si člověk vaří sám a všechno si nakupuje, jde to. Nejsnadnější příjem masa je z kuřecího, není to tak drahý jako hovězí svíčková. Na den to nestojí ani sto korun. Naházím si to do krabiček a jím to celý den," vysvětluje.

Do posilovny teď kvůli konkrétní roli sice nemusí, přesto fitko pravidelně navštěvuje. "Vytvořil jsem si návyk. Baví mě to, navíc je fajn, když je člověk fit, a u naší profese je fyzická kondice důležitá. Je to dobré pro práci i pro dobro těla," dodal. ■