Má obdivovatele nejen doma na Slovensku: Bývalka Mareše a Ritchieho rozdávala úsměvy v Praze

Velmi rychlou návštěvu absolvovala v Česku Michaela Kociánová (29). Topmodelka přiletěla z Londýna do Prahy ve středu, aby se zde o den později zúčastnila česko slovenského finále modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2018 pro Českou a Slovenskou republiku a den po galavečeru zase odletěla zpět do Anglie.