Miroslav Donutil si v novém filmu zahraje Gustáva Husáka. Co si myslí o scénáři?

Miroslav Donutil na křtu knihy Ivana Fíly zavzpomínal na okupaci.

„Knihu jsem ještě nečetl, ale četl jsem filmový scénář, který z té knihy vychází. Je to fikce, nicméně založená na historických událostech a myslím, že bude mít velký úspěch,“ řekl Super.cz představitel Gustáva Husáka.

Když k nám v srpnu roku 1968 vpadla vojska Varšavské smlouvy, bylo herci teprve sedmnáct let, přesto si na osudný den uchoval velmi živé vzpomínky. „Byl jsem studentem gymnázia a samozřejmě jsme všechno chtěli vidět zblízka, tak jsme jeli do centra Brna, kde jsem tehdy žil. Neměli jsme rozum, protože za to spousta lidí zaplatilo životem. Ten zážitek ve mně nesmazatelně žije dodneška. Nikdy na něj nezapomenu,“ vyprávěl Donutil a zdůraznil, že by byl rád, aby na tuto temnou minulost našich dějin pamatoval celý národ.

Svůj příběh vyprávěl také svým synům Martinovi a Tomášovi. „Moje děti o tom vědí všechno a kdykoliv jsem se s nimi podělil o nějaké historické téma, které jsem měl možnost zažít nebo o něm aspoň věděl,“ dodal herec. ■