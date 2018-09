Tváří v tvář mladší dvojnici: Lucie Borhyová se úplně poprvé potkala s Evou Perkausovou. Které to víc seklo?

Lucie Borhyová se poprvé potkala se svou mladší dvojnicí Evou Perkausovou Super.cz

Zatímco Evu potkáváme velmi často, Lucku o poznání méně, takže jsme na finálovém večeru modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look na Pražském hradě, jehož se obě účastnily v roli divaček, s Lucií probrali nejen podobu s její mladší kolegyní, ale například i prázdniny a to, že je momentálně šťastná a spokojená.

Lucie v srpnu oslavila devatenáctileté působení na televizní obrazovce, ale to, že by se s ní jako se zkušenou "harcovnicí" porovnávaly mladší kolegyně, si nepřipouští. "Mně připadá, jako bych moderovala rok, i když to příští rok bude dvacet. Ani nevím, jak to tak rychle uteklo, jen mi přibyly dvě krásné děti, jinak jsem pořád stejná," míní Lucka.

Nejvíce s ní byla díky nápadné podobě srovnávána právě Eva Perkausová. "Dneska jsme se osobně potkaly poprvé. Ale samozřejmě konkurenci sleduji a není možné, aby člověku unikly informace, které se píší v novinách. To, že si jsme si podobné, se psalo, až tak úplně s tím nesouhlasím, i když máme obě blond vlasy a modré oči. Takže typově si podobné jsme," krčila rameny moderátorka.

Ta byla na akci, kam ji doprovázel manažer, krásně opálená. Svěřila, že prázdniny trávila hlavně ve Španělsku. Řecko, odkud pochází otec jejího syna, tentokrát vynechala. "Ale možná se ještě rozhodneme prodloužit si léto a v září nebo v říjnu tam vyrazíme," plánuje. Podrobnosti o tom, jak to je s její novou láskou, nám svěřit nechtěla. "Jsem šťastná a spokojená, tak hlavně, aby to vydrželo," uzavřela. ■