Poznali byste ho? Benjamínek soutěže touhle proměnou šokoval porotu Tváře a vyhrál první kolo

Muzikálový zpěvák jako zpěvačka Adele Foto: archiv TV Nova

S písní Rolling in the Deep si všechny diváky a své kolegy okamžitě získal. A ač to v prvním díle nebylo poprvé, po odzpívání písně si vysloužil dlouhý potlesk vestoje. „O co míň choreografie, o to víc zpěv. V první epizodě byly těžké věci na zpíváni a my si tady nestoupáme jen tak. Je to snad poprvé v historii, že jsme si stoupli asi čtyřikrát,“ okomentoval výstup Drahokoupila Janek Ledecký (56).

Vojta byl ze svého úspěchu nadšený a radost z prvního vítězství neskrýval. „Je to neuvěřitelný, protože jsem druhý nejmladší, Terezka je ještě o půl roku mladší. Opravdu jsem to nečekal. Je to pro mě krásný, ale těším se na další kola, tyhle lidičky jsou skvělí a možná je to naposledy, co jsem vyhrál, a o to víc si to chci užít,“ prozradil mladý muzikálový zpěvák, který svých 25 tisíc korun věnoval na Nadaci Terezy Maxové. ■