Berenika Kohoutová se nahá vystavila na balkóně: Tohle opravdu není záběr z erotického filmu

Nehezkou vyhlídku na trosky domu ve vnitrobloku totiž chtěla trochu oživit, a tak se nechala zvěčnit úplně nahá, jak se opírá o zábradlí. Poskytla nám tak jedinečný pohled především na své holé pozadí. Touto provokativní fotkou však rozdělila fanoušky na dva tábory.

Zatímco někteří Berenice chválili krásnou postavu, jiní ji tvrdě zkritizovali. „Docela už přeháníš, nech si tyhle fotky pro sebe,“ vzkázal jí jeden fanoušek. Jiný ji naopak žádal, jestli by podobné fotky mohla sdílet častěji. Na to herečka ale ihned zareagovala: „Myslím, že jednou za čas stačí... Už takhle to vyvolá dost humbuku.“

Z negativních reakcí si tato sexy dračice rozhodně nic nedělá a je tedy docela možné, že nás opět potěší svým obnaženým tělem. S nahotou ostatně neměla problém ani před kamerou, když se v seriálu Dabing Street pochlubila pevným poprsím. ■