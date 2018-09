Zrodila se nástupkyně Ivety Bartošové? Jméno by na to měla, talent nikoliv

Katarína Lehotská v Talentu Video: archiv FTV Prima

Před Slávika, Jandovou, Mórovou a Prachaře předstoupila paní Katarína Lehotská, nositelka příjmení, které je na Slovensku spojováno s muzikantem Jankem Lehotským. Za svobodna se dokonce jmenovala Bartošová, ale nová Iveta z ní nebude. Když nechtěla prozradit svůj věk, Diana Mórová (48) konstatovala: „Co je komu do toho, vždyť se to každý rok mění.“

Na castingu si Katarína troufla na píseň My Heart Will Go On od Céline Dion. Song z Titaniku jí ale zlomil vaz. Jaro Slávik (44) jí dal stopku už po několika falešných tónech. „Zpěv dobrej, ale špatnej výběr podkladu. Má to smutný konec. V mém případě určitě říkám ne,“ ohodnotil nepovedený výkon Jakub Prachař (35). Katarína a další méně či více talentovaní umělci se už dnes objeví v televizi. ■