Necelé čtyři měsíce po svatbě už má vlastní plány. Kam tajně odletěla vévodkyně Meghan bez Harryho?

Vévodkyně Meghan cestovala bez Harryho. Profimedia.cz

Meghan (37) je nyní po celém světě známá jako vévodkyně ze Sussexu, ale stále je schopna cestovat úplně sama, aniž by o tom kdokoliv věděl. Podle ABC News si minulý týden vyrazila na krátký výlet do Kanady za kamarádkou. Kensingtonský palác aerolinky vyzval, aby vzácná cestující nebyla během letu rušena posádkou a dalšími pasažéry.

Meghan, která nedávno odhalila nožky v minisukni, strávila tři dny s Jessicou Mulroney a jejím manželem v Torontu. „Strávili je dlouhým povídáním, vařením a také hrou s jejich dětmi, které milují tetu Meg,“ zaznělo v médiích. Jessica a Ben jsou Meghaninými blízkými přáteli a účastnili se i královské svatby.

Vévodkyně se dokonce během výletu do Kanady sešla se starými přáteli, a to všechno v úplné tajnosti, aniž by je někdo viděl nebo vyfotil. Dovolená navíc přišla v pravou chvíli, neboť Meghan má před sebou náročné období. Na podzim ji s princem čekají povinné cesty po Austrálii a Novém Zélandu. ■