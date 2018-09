Jak ošetřit pleť po létě a napravit škody, které na ní napáchalo sluníčko?

Léto jsme si užívali plnými doušky, teď je ale čas vrátit se do běžného režimu všedních dnů. Přitom si ale chceme uchovat v myšlenkách co nejdéle ten pocit letní volnosti, v těle úlevu relaxace a ve tváři odpočatý výraz. Jak na to poslední, jsme se zeptali dermatologů kliniky Asklepion.

Dodejte pleti vitamínový koktejl z vlastní plazmy a prohřejte ji ještě víc Po létě je velmi důležité podpořit v pleti tvorbu kolagenu. Lékaři Asklepionu přišli před časem se skvělou kombinací dvou ošetření pro ještě větší účinek, které vám nyní po létě aplikují za zvýhodněnou cenu babího léta. O co přesně jde? Vitamínový koktejl z vlastní plazmy aplikovaný do kůže pomocí mezoterapie nastartuje regenerační procesy a zpomalí proces stárnutí. Dermatologové v centrech Asklepion účinky krevní plazmy pak ještě znásobí prohřátím hlubokých vrstev kůže radiofrekvencí eMatrix. Tato stimulace a zkrácení ochablých kolagenových vláken vede k okamžitému vyhlazení vrásek a zpevnění kontur obličeje. Více informací nyní na www.asklepion.cz

Jak probíhá omlazení krevní plazmou s radiofrekvencí eMatrix v Asklepionu a za kolik? Nejprve přijdete na kliniku na ošetření radiofrekvencí eMatrix, která vám vypne a omladí pleť. Samotný výkon trvá cca 15 minut, před tím si můžete nechat aplikovat znecitlivující krém. Zpět se vrátíte po 3-4 týdnech, sestřička vám odebere krev, ze které odstředí plazmu a tu vám pak ihned lékařka drobnými vpichy, mezoterapií, vpraví do kůže. Buňky v plazmě mají regenerační schopnost, a tak zpomalí proces stárnutí, nastartují účinně produkci kolagenu a vaše pleť bude po těchto dvou ošetřeních viditelně vypnutá, hladká a plná života. Až do konce září mají v Asklepionu na tuto báječnou kombinaci zvýhodněnou cenu. Více informací nyní na www.asklepion.cz