Mariah Carey (48) vyvenčila zajíčka (35) a vystavila na odiv bujné poprsí. Cítí se v nejlepší fázi svého života

Mariah Carey s partnerem Bryanem Tanakou Profimedia.cz

Zpěvačka Mariah Carey (48) a tanečník Bryan Tanaka (35) spolu randí s přestávkami už zhruba dva roky. Momentálně jsou evidentně ve fázi, kdy jim to klape, a tak si vyšli na večeři v Malibu. Vypadali jako dvě hrdličky a Carey v bílých šatech s výstřihem předvedla své přednosti v plné parádě.

Carey aktuálně pracuje na novém albu a podle všeho se mají její fanoušci opravdu na co těšit. Legendární zpěvačka na něm chce s fanoušky sdílet své pocity, takže bude zpívat hlavně o lásce. „Vyjádřím se jako textařka a zpěvačka. Prožívám nyní velmi dobré období, cítím se v nejlepší životní fázi,“ svěřila se časopisu People.

Kromě hudby a mladšího partnera se Carey snaží co nejvíce věnovat svým dětem. Dvojčata Morrocana a Monroe (7) má s bývalým manželem Nickem Cannonem, se kterým byli svoji do roku 2016. „Mé děti jsou nerozlučné a všechno dělají spolu. Nikdo nemá takové pouto jako tihle dva. Jen doufám, že jim to vydrží. Jsou světlem mého života jsou opravdu úžasní,“ dodala o svých dětech. ■