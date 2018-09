Chýlková přípravy nepřehání: Šaty shání na poslední chvíli a je připravena do půl hodiny

Ivana Chýlková Super.cz

V pořadí již sedmadvacáté finále modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look přilákalo spoustu známých osobností. Do okouzlujících prostor Španělského sálu Pražského hradu zavítala i Ivana Chýlková (54), která byla na akci vůbec poprvé.

Herečka zodpovědně dodržela předepsaný dress code Black Tie, který dámám přikazuje obléknout dlouhou večerní toaletu. Zatímco některé dámy se na akci zdobily hodiny, herečka to prý zbytečně nepřeháněla. „Včera jsem zašla za Táňou Kovaříkovou, jestli nemá něco, co by mi půjčila,” práskla na sebe Chýlková, která sháněla šaty poměrně na poslední chvíli. Neměla vůbec jistotu, jestli tuhle akci dá časově dohromady.

"Svléknu si šaty, které jsem měla původní. To zabere asi třicet vteřin. Pak si obleču ty, které mám na sobě. To je asi dvacet vteřin. Pak se namaluju, což mi zabere tak patnáct minut, a pak jdu,” popsala své jednoduché přípravy Ivana Chýlková. ■