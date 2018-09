Krásná a úspěšná topmodelka Jiříčková se v Česku bohužel dlouho nezdrží: Žiju se zabaleným zavazadlem

Hana Jiříčková Super.cz

Lítá mezi New Yorkem, Londýnem a Paříží. Jedna z nejúspěšnějších českých topmodelek současnosti Hana Jiříčková (27) létá kvůli práci po celém světě, doma se ale cítí stále v Česku, kde se narodila.

„Žiju stále se zabaleným zavazadlem v ruce. Často odlétám z New Yorku, ale doma se cítím tady,” říká rodačka z Brna, která zakotvila v Praze. „Jsem blíženec a tím pádem hrozně ráda poletuju mezi různými zeměmi. Doma je ale nejlíp.”

Hana zavítala na finále soutěže Schwarzkopf Elite Model Look. Na prestižní události, kterou sama v roce 2007 vyhrála, se zhostila role čestné porotkyně.

Dcera slovenské maminky a českého otce vystudovala malbu v Brně a Praze. Ptali jsme se jí, jestli se v umění stále rozvíjí. „Snažím se tvořit i když cestuju, vytvářím si takový vizuální diář. Když mám čas, tak dělám s olejem a akrylama. Teď mám rozdělaných několik koláží,” říká umělkyně, která si prý ale zatím netroufá na vlastní výstavu. „Ještě si na to počkáme, ale asi jednou bude. Jsem perfekcionistka, takž se snažím počkat, co můžu. Ráda bych to dělala naplno,” vysvětluje kráska, která je spolu s Evou Herzigovou momentálně nejúspěšnější českou topmodelkou. ■