Už skoro čtyři roky tahle nádherná Slovenka čeká na prstýnek. Proč si ji bohatý přítel nechce vzít?

„Není to otázka na mě, ale musíte to směřovat na něj. Prstýnek jsem zatím ještě nedostala, ale doufám, že si mě jednou někdo vezme,” smála se sympatická kráska, která v minulosti randila s exmanželem Madonny (60), britským režisérem Guyem Ritchiem, fotbalistou Filipem Šebem, nebo moderátorem Leošem Marešem.

Modelka na svého bohatého partnera se svatbou netlačí. „Mělo by to přijít nějakým přirozeným způsobem. Nemám pocit, že bych se za každou cenu potřebovala vdávat, pokud to přijde, tak to přijde. Pokud ne, nevadí,” krčí rameny. Kociánová a Yentoba se budou brzy stěhovat do většího bytu v Londýně. Možná po velkém stěhování nakonec dojde k vítané životní změně. „Držte mi palce,” culila se Michaela Kociánová. ■