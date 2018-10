V SuperStar skončila na druhém místě a už točí klip u moře. Elišce Ruskové to sluší na souši i ve vodě

Eliška Rusková natočila svůj první klip na řeckém Korfu. Super.cz

„Je úžasné, že se to splnilo, že tady natáčíme. Je to tady nádherné a já si to tady neskutečně užívám,” řekla Super.cz zpěvačka, která představí svůj klip fanouškům už 24. září.

Autorem hudby a textu je Viktor Dyk, který píseň vytvořil už před víc než rokem, takzvaně do šuplíku. „Loni jsem se zamiloval do latinských rytmů hitu Despacito, který hrál ze všech koutů. To byla první věc, která mi zůstala v hlavě,” říká Viktor, jehož cílem prý bylo lidem pomocí této písně prodloužit léto.

„Myslím si, že jsme se chtěli vyrovnat s tím, že nám bude chybět krásná letní atmosféra v době, kdy přichází podzim. Jelikož se člověk může sebrat v lednu a únoru a odjet do teplých krajin, tak pro ně tato písnička bude možná inspirací k tomu odjet si najít sluníčko, teplo a dobrou náladu,” říká Viktor Dyk. ■