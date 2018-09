5 fotografií, na kterých ho stěží poznáte: Nejpotetovanější český moderátor jako roztomilý klučina i frajer v tílku

Moderátor slaví 41. narozeniny. Poznali byste ho? Foto: Super.cz/archiv P.Vágnera

Rozhodl se zapátrat v rodinném archivu a našel opravdové poklady. Moderátor primáckého Top Staru slaví 41. narozeniny, a tak doma našel pár snímků z doby, kdy ho znal jen málokdo. Nutno říct, že za ty roky prošel velkou proměnou. Přestože už má Petr Vágner (41) čtyři křížky na krku, rozhodně by mu to nikdo nehádal.

Známý moderátor doma našel nejen první školní fotografii z brněnské základky, ale i snímky z doby, kdy procházel pubertou. K tomu nás také překvapil informací, že na rodinné oslavy narozenin si příliš nepotrpí.

„Narozeniny jsem naposledy slavil s přáteli a známými, když mi bylo 33 let. Od té doby na to nebyl čas kvůli pracovním závazkům, nebo to vycházelo na návrat z dovolených,“ svěřil moderátor, který se narodil 1. září, což mnohdy vycházelo na první školní den.

„Letos se plavím s kamarády po Jadranu na lodi. Tady se důvod k oslavě určitě najde každý den,“ svěřil nám Petr s tím, že dostal dokonce narozeninový dárek od televize Prima.

„Budu nově jeden z moderátorů zbrusu nového magazínu Sport Star. Bude tam vše, na co jste se chtěli sportovců zeptat. Ukážeme zákulisí, odhalíme praktiky trenérů a triky. Prozradíme exkluzivní a pikantní tajemství ze soukromí sportovních hvězd. Začínáme už v neděli 9. září,“ prozradil Vágner, který je sám velký sportovec a extrémními závody se udržuje ve formě. ■