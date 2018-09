Takhle půvabná bude i na tanečním parketu: Monika Bagárová prozradila, z čeho má ve StarDance strach

Monika se svým tanečním partnerem Robinem Super.cz

Na to, jaká je Monika Bagárová (24) tanečnice, už se její fanoušci netrpělivě těší. Bývalá účastnice SuperStar na tanečním parketu dře celé prázdniny. A jak sama přiznává, někdy toho má opravdu dost. „Snažíme se tak 3 až 4 hodiny denně trénovat. Někdy se nám stane, že toho máme plnou hlavu a po hodině si řekneme, že jdeme domů to vstřebat, protože to je zátěž, a to nejen fyzická,“ prozradila nám Monika.

Přestože je Bagárová profesionálka a během svého vystoupení umí na pódiu předvést parádní show, z vystoupení ve StarDance má nečekaný strach. „Byla se na mě zatím dívat jenom moje kamarádka, rodině třeba posílám videa. Ale určitě je vezmu i na tréninky. Mně osobně to pomáhá, když se tam přijde někdo podívat, potřebuji se trošku otrkat, protože přeci jenom je to pro mě něco nového a mám trému. Mnohem větší než v té hudbě a zpěvu,“ svěřila Monika, která má zatím z vystupování obavy. Doufá ale, že se to brzy zlepší.

Zatímco většina jejích kolegů trénuje v Praze na Kavčích horách, Monika je se svým tanečním partnerem Robinem Ondráčkem tak trochu odstrčená. „Já jsem z Brna, Robin z Rajhradu. Takže to máme blízko a trénujeme v Brně. Občas jezdíme do Prahy, abychom natočili nějaké věci, nebo se viděli s ostatními. Jsme tak trochu odstrčení, a to nás zároveň mrzí, že to neprožíváme s ostatními, že se nemíjíme na těch sálech. Ale myslím, že za čtyři dny, co jsme tady a točíme, jsme se dost sblížili a poznali,“ svěřila Monika, která stejně jako ostatní několik dní natáčela na zámku v Libochovicích úvodní znělky k nové řadě StarDance, která vypukne již na podzim. ■