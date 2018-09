Lucie Šafářová poprvé promluvila o vztahu s rozvádějícím se Tomášem Plekancem: Svědomí mám čisté!

Lucie Šafářová Michaela Feuereislová

Stalo se tak na grandslamovém turnaji US Open, kde Šafářová neuspěla i přesto, že jí Tomáš fandil v hledišti. „Bylo příjemné, že se Tomáš zašel podívat. Vzhledem k celé situaci jsem nevěděla, jestli mi má jít fandit nebo ne, ale já mám svědomí čisté, takže nemám proč se cítit blbě,“ řekla Šafářová deníku Sport.

Za rozpad manželství s Lucií Vondráčkovou prý Šafářová určitě nemůže. „Kdo mě zná, tak ví, že bych nikdy rodinu nerozvedla. To je všechno, co k tomu řeknu,“ dodala sympatická tenistka, která uvažuje o skončení kariéry.

Zatím ale stále hraje a hned příští turnaj zamíří do kanadského Québeku. Plekanec to tak ke své nové lásce nebude mít daleko. A protože je v Kanadě i Lucie Vondráčková se syny, mohlo by časem dojít i k pikantnímu setkání… ■