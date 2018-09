Exotická kráska Victoria prozradila, jak vypadat svěže za každého počasí

Victorii nedělají vysoké teploty problém. Super.cz

„Ve své kabelce nosím tunu make-upu. Pudr hodně pomáhá,” směje se zpěvačka.

Exotická kráska vyrazila se svou rodinou na plavbu lodí po Středozemním moři. Kdyby se měla ale znovu rozhodnout, zůstala by doma. „Léto v Praze je krásné. Ani jsme nikam nemuseli, je tady skvěle.

Na horko by mohla být Victoria zvyklá, narodila se přece jen v Jihoafrické republice českému otci a mamince pocházející z Namibie. V Česku je to ale prý jiné než v JAR. „V Jihoafrické republice jsme měli klimatizaci. V našem domě ji nemáme, protože tady máme osm měsíců zimu, pak jaro a léto,” říká Victoria a jedním dechem dodává: „Já to mám ráda, protože člověk si musí uvědomit, že brzy tady budeme mít podzim. Ty večery se skleničkou vína na terase mám ráda.” ■