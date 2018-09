V muzikálu Doktor Ox bude veselo: O pořádnou zábavu se postará opilý radní Jiří Zonyga

Jiří Zonyga si v muzikálu zahraje opilce. Super.cz

„Od začátku do konce budu opilý a baví mě na tom to, že se na tu roli nemusí člověk zase až tak připravovat, protože když tam něco spleteme a zamotáme, tak je to k dobru věci. Ale samozřejmě to musí být v rozumné míře, aby to dávalo nějaký smysl,“ přiznal Super.cz zpěvák na zkoušce.

Jiří mimo jiné napověděl, co bude jeho úkolem. „Střežíme si celou dobu tajemství, proč jsme tak veselí a proč se máme tak dobře, protože nechceme, aby se tak měli všichni. Tak si tam hrabeme na svém písečku a v jednom kuse nasáváme,“ řekl Zonyga.

Je vidět, že si společné zkoušky zkrátka užívá a na své kolegy nedá dopustit. „Devadesát pět procent těch lidí znám a určitě jsem s nimi někdy na něčem už dělal, takže je to skvělá kamarádská parta,“ svěřil se zpěvák, který se alternuje s Vlastimilem Korcem (46). ■